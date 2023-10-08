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الاحتلال يفرض إغلاقا شاملا على شمال فلسطين

10/8/2023 5:12:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاقا شاملا على المحافظات الشمالية في فلسطين، ما أدى إلى عرقلة تنقل الفلسطينيين.


ففي بيت لحم، أغلقت قوات الاحتلال مداخل محافظة بيت لحم كافة، حيث أغلقت المدخل الجنوبي لبلدة الخضر "النشاش" بالبوابة الحديدية، وعقبة حسنة المؤدي للريف الغربي بالمكعبات الاسمنتية، كما أغلقت منطقة طاليتا قومي في بيت جالا بحاجز عسكري، ومدخل بلدة بيت فجار الرئيس، ومراح رباح وتقوع بالبوابة الحديدية، بالإضافة إلى إغلاق مداخل زعترة وجناته بالسواتر الترابية، والولجة بالمكعبات الاسمنتية، ومدخل بيت جالا الغربي بالبوابة الحديدية، وأيضا منطقة مقبرة حلوة شرق بيت ساحور، والاسكانات في بيت جالا، والمدخل الرئيسي لقرية الرشايدة شرق بيت لحم.


وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة بكلا الاتجاهين، ومنعت مرور الفلسطينيين، وأغلقت قرية خربثا بني حارث غرب رام الله بالسواتر الترابية.


كما نصبت حاجزا مشددا على المدخل الغربي لقرية المغير شرق رام الله، وأغلقت المدخل الشرقي للقرية بالسواتر الترابية، ومدخل قرية أم صفا شمال رام الله بالسواتر الترابية، وأغلقت البوابة الحديدية على مدخل عطارة ومنعت حركة الفلسطينيين.

وفا


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