مصدر أمني مصري: مقتل سائحين إسرائيليين بالإسكندرية

مصدر أمني مصري: مقتل سائحين إسرائيليين بالإسكندرية
التاريخ
10/8/2023 5:12:37 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قتل عدد من السياح الإسرائيليين، اليوم الأحد، بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، وفق مصدر أمني مصري.
وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.
RT
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