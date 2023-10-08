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مصدر أمني مصري: مقتل سائحين إسرائيليين بالإسكندرية

10/8/2023 5:12:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قتل عدد من السياح الإسرائيليين، اليوم الأحد، بمدينة الإسكندرية شمالي مصر، وفق مصدر أمني مصري.

وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.

RT

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