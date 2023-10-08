Sunday, 08 October 2023 01:31 GMT

عبد السند يمامة يُجرى فحص الرمد الأخير بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

10/8/2023 4:25:53 AM
(MENAFN- Youm7) يُجري الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، فحص الرمد ضمن فحوصات الكشف الطبي بمستشفي العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لتقديم أوراقه للترشح لانتخابات الرئاسة.

كان الدكتور عبد السند يمامة، قد أنهى إجراءات الكشف الطبي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، ولم يتبقى سوى فحص الرمد، وقد حصل" يمامة "علي تزكية أكثر من 20 نائبا تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية.

ويشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، حصول المرشح على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على تأييدات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.



MENAFN08102023000132011024ID1107207651

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث