عبد السند يمامة يُجرى فحص الرمد الأخير بمستشفى العاصمة الإدارية الجديدة

MENAFN - Youm7) يُجري الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، فحص الرمد ضمن فحوصات الكشف الطبي بمستشفي العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدا لتقديم أوراقه للترشح لانتخابات الرئاسة.

كان الدكتور عبد السند يمامة، قد أنهى إجراءات الكشف الطبي بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، ولم يتبقى سوى فحص الرمد، وقد حصل" يمامة "علي تزكية أكثر من 20 نائبا تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية.

ويشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، حصول المرشح على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على تأييدات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.



