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استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس

10/8/2023 4:25:51 AM
(MENAFN- Youm7) قالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، إن شابًا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة دير شرف، غرب محافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية.

والشهيد هو الشاب أحمد عاطف العواودة (19 عامًا) من بلدة "دورا" في الخليل.

وبارتقاء الشاب العواودة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7، وهم: محمود باسم اخميس (18 عاماً)، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، ويوسف نادر سليمان إدريس (19 عاما) من مدينة الخليل، والطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاما) من قلقيلية، وعمرو يوسف إبراهيم عابد من البيرة، وكرم ناصر العايدي (22 عاما) من مخيم عين السلطان في اريحا، ومحمد عوض جربوعة (24 عاما) من بلدة بيتونيا.


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