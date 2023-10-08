الصين: المخرج الأساسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكمن في حل الدولتين

MENAFN - Youm7) أكدت وزارة الخارجية الصينية ، اليوم الأحد، أن تكرار الصراع بين فلسطين وإسرائيل يبرهن مرة أخرى أن الجمود الذي طال أمده في عملية السلام لا يمكن أن يستمر، وأن المخرج الأساسي من الصراع يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.



وذكرت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - "أن الصين قلقة للغاية إزاء التصعيد الحالي للتوترات وأعمال العنف بين فلسطين وإسرائيل"، داعية الأطراف المعنية إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس وحماية المدنيين وتجنب المزيد من تدهور الوضع.



وأضافت "ينبغي على المجتمع الدولي التحرك بشكل أكثر إلحاحا، وتعزيز إسهاماته إزاء القضية الفلسطينية، وتسهيل الاستئناف المبكر لمحادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل، وإيجاد سبيل لتحقيق السلام الدائم"، مؤكدا أن "الصين ستواصل العمل بشكل حثيث مع المجتمع الدولي لتحقيق هذه الغاية".