مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يواصل غلق الحواجز المُحيطة بالقدس

(MENAFN
- Youm7) اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.
وأضافوا أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط الأقصى، ومنعت المصلين ممن تقل أعمارهم عن 55 عاما من دخوله.
وواصلت قوات الاحتلال، غلق الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.
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