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مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يواصل غلق الحواجز المُحيطة بالقدس

10/8/2023 4:25:51 AM
(MENAFN- Youm7) اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها في محيط الأقصى، ومنعت المصلين ممن تقل أعمارهم عن 55 عاما من دخوله.

وواصلت قوات الاحتلال، غلق الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.


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