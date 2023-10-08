الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية

MENAFN - Youm7) اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 فلسطينيًا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المُحتلة.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان فلسطينيين، أحدهم مُصاب بالرصاص، في جنوب "نابلس" بشمال الضفة، فيما جرى اعتقال شابين من بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.





وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين آخرين من محافظة "الخليل" الجنوبية، واثنين من قرية "المغير" في رام الله بوسط الضفة.





وفي السياق، قالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل قرى في رام الله، وأغلقت الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وهو المدخل الرئيسي للمسافرين إلى رام الله ومنها، ومنعت مرور سيارات المواطنين الفلسطينيين.





وأفادت مصادر في محافظة بيت لحم بأن قوات الاحتلال أغلقت كافة مداخل المحافظة، فيما جرى إغلاق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمُحافظة "جنين" الشمالية.