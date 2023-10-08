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طقس مائل للحرارة بالقاهرة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة على جميع الأنحاء

10/8/2023 4:25:47 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 30 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 27 درجة مئوية، وجنوب سيناء 35 درجة مئوية، وشمال الصعيد 33 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 42 درجة مئوية.



ويشهد اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



ويشهد اليوم نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد والصحراء الغربية وجنوب الصعيد .



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 27.







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