Sunday, 08 October 2023 01:30 GMT

حكاية وطن.. أكثر من 6 ملايين طفل تحت مظلة برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة

10/8/2023 4:25:47 AM
(MENAFN- Youm7) على مدار الـ 9 سنوات الماضية حظى ملف الحماية الاجتماعية باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن
بتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية
لتصب في صالح الأسر الأولى بالرعاية، وأطلقت برنامج "تكافل وكرامة" لصرف الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجا وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، كما يقع تحت مظلة البرنامج
أكثر 6 ملايين طفل وزاد إجمالي
عدد المستفيدين
من الدعم النقدي من 6.5 مليون فرد فى 2014، إلى 22 مليون فرد فى عام 2023.



وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد استعرضت إنجازات ملفات الوزارة وبرامج الحماية الاجتماعية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبنك ناصر الاجتماعى منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتة إلى أن المحاور التى تعمل عليها وزارة التضامن ليست فقط الحماية الاجتماعية، حيث إن الحماية الاجتماعية هى مجموعة من الإجراءات والمزايا التى توفر للمواطن الحد الأدنى من الدخل الشهرى، وليس معناها التوقف عن العمل وليس كل من يحصل على دعم يستطيع أن ينتقل إلى النمو، لأن هناك فئات غير قادرة على العمل، فكان لا بد من تأهيلهم بالقدر الكافى ليعبروا من التضامن إلى جهاز تنمية المشروعات، ولا نعمل فقط فى الريف وإن كانت مشروعاتنا متركزة فى الريف ولكن نعمل فى الريف والحضر والمناطق الصحراوية.



وأضافت الوزيرة: "فى 2014 العدالة الاجتماعية كانت مطلبا أساسيا من الشعب، ولذلك وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها وبدأت تقر سياسات خاصة بالحماية الاجتماعية لكل طبقات الشعب لمن هم أولى بالرعاية لأنها حقوق، والسياسات اتعملت لكل فئات الشعب وخصصت الموازنات ووصلت موازنة التضامن لموازنة لم تصل إليها من قبل فى عهد الرئيس السيسى الذى كان يوجه دائما بالاهتمام بالفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وجزء من هذه الحماية الاستثمار فى البشر وما نستثمر فيه هما سيتثمروا فى الوطن".













MENAFN08102023000132011024ID1107207644

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث