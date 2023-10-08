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وفد البنك الدولي يشيد بالخدمة الطبية المقدمة للمستفيدين من التأمين الصحي الشامل

10/8/2023 4:25:47 AM
(MENAFN- Youm7) استقبلت هيئة الرعاية الصحي وفدا رفيع المستوى للبنك الدولي، وذلك بعدد من منشآتها بمحافظة الإسماعيلية، مشيرة إلى أن الزيارة تأتى في إطار الإطلاع على آخر مستجدات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، ودعم التعاون بين الجانبين فيما يتعلق بتنمية وتعزيز نظام التأمين الصحي الشامل.




وقالت هيئة الرعاية الصحية، أن الزيارة استهلت بجولة داخل الأقسام المختلفة لمستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، ثم مركز طب أسرة السلام، حيث تم الإطلاع على العديد من الأقسام والتعرف على الخدمات المقدمة بالعيادات الخارجية، وأقسام الطوارئ، والأشعة، والنفايات والمفرمة، وقسم الحسابات والمطالبات، وعيادات طب الأسرة



وفي غضون الزيارة، تم عقد اجتماعات مع ممثلي إدارات رضاء المنتفعين، ومكافحة العدوى، والنظم والمعلومات، والشؤون المالية، والتعرف على آليات عملهم، كما تم تفقد النظام الإلكتروني وآليات المستخدمة لإدارة وتحصيل المطالبات، وهو ما يضمن تقديم الخدمات الصحية بأعلى جودة وحوكمة، وتبادل المعلومات بدقة بين مقدمي الخدمات الصحية وممولي الخدمة في هيئة التأمين الصحي الشامل.



واستمرت الزيارة بالإطلاع على جهود الميكنة والتحول الرقمي للخدمات العلاجية والإدارية، والتي تهدف إلى تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بشكل أفضل، كما تم التأكيد على التزام هيئة الرعاية الصحية بتطبيق معايير الجودة وتحقيق رضاء المستفيدين.



وأشاد الوفد بمستوى تقديم الخدمات الطبية للمنتفعين، بدءًا من وحدات ومراكز طب الأسرة لتقديم الرعاية الصحية الأولية، وصولًا إلى الخدمات الصحية الثانوية والثالثية في المستشفيات من خلال نظام الإحالة، مثمنًا التحول الرقمي للخدمات، الذي يضمن بدوره تسهيل حصول المواطنين عليها.

شط



وضم وفد البنك الدولي عددًا من الخبراء والاستشاريين في مجالات التأمين الصحي الشامل والجوانب الاجتماعية وبناء القدرات والبيئة الصحية، رافقهم خلال الجولة الدكتور مازن علاء الدين، مسؤول ملف التعاون الدولي بهيئة الرعاية الصحية، وكان في استقبالهم الدكتور محمد سامي حامد مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، ود. علي رفعت نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.









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