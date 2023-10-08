Sunday, 08 October 2023 01:30 GMT

حكاية وطن.. احتفالية بجامعة حلوان لمرور 50 عاما على نتصر أكتوبر

10/8/2023 4:25:47 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن احتفالها باليوبيل الذهبي بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة والتى تقام تحت شعار "إرادة وطن"، وذلك فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر 2023 بمجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي.



ويأتي ذلك تأكيدا على اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية وتزامنا مع بداية العام الجامعى 2023 - 2022 ، ينطلق الموسم الثقافي باحتفالية نصر أكتوبر المجيد،
التى من شأنها تسهم فى إثراء الوعي الثقافي والفكري لطلاب الجامعة وتعريفهم بالأمجاد والبطولات المصرية على مر العصور، بما يزيد من من وعي الطلاب المبني على فهم الحقائق والتسلح بالعلم والمعرفة.



ومن جانبه، أكد رئيس جامعة حلوان على حرص الجامعة على الاحتفال بهذه الذكرى المجيدة حيث إنه لم يكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، بل لم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل في كل ربوع مصر، حيث إن نصر أكتوبر المجيدة أعطت درسًا نموذجيًا يُحتذى به في فنون الحرب والمعارك، وشهدت براعة التخطيط الاستراتيجي والقيادة الحكيمة التي استخلصت العبر والدروس.



وأوضح الدكتور "قنديل"، أن مصر والقوات المسلحة تحتفل هذا العام بالذكرى الخمسين على انتصارات حرب السادس من أكتوبر عام 1973، تلك الحرب الذي قاتل المصريون ودفعوا أثمانًا غاليةً من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء، مؤكدًا أن جيش مصر العظيم قادر على الردع وحماية الوطن، فلا يستطيع أحد الاقتراب من أراضينا، لافتًا أن حرب أكتوبر لحظة فارقة في تاريخنا ونستدعيها لتنمية الحس الوطني لطلابنا، وتنمية ولائهم.



ودعا رئيس جامعة حلوان إلى ضرورة الحفاظ على مصر و الوعي بما يحاك ضدها من مخططات تستهدف النيل من وحدة البلاد وأمنها.



وتقام الاحتفالية بالتعاون مع اسرة من اجل مصر المركزية،
تحت إشراف الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، محمد جاد الإدارة العامة لرعاية الشباب.











MENAFN08102023000132011024ID1107207642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث