زيادة انتشار بق الفراش في إسبانيا بنسبة 71% العام الجارى

MENAFN - Youm7) تنتشر حشرات "بق الفراش" بشكل كبير في أوروبا الأمر الذى يثير قلقا بالغا، وفى إسبانيا زاد انتشارها بنسبة ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 71% العام الجارى، حسبما قال موقع لا انفورماثيون الإسبانى.

وأشار الموقع إلى أن هناك العديد من أنواع بق الفراش، رغم أن أكثرها شيوعاً وإزعاجاً هو ما يسمى ببق الفراش (Cimex lectularius)، والذي يظهر عادة ليلاً ويعض الناس، تنجذب لحرارة أجسامهم ورائحتها، وما تحتويه من ثاني أكسيد الكربون.

يتغذى بق الفراش، الذي يبلغ حجمه بضعة مليمترات، على دماء الإنسان والحيوان، ويعيش عادة في الزوايا والمساحات الصغيرة المخفية، حيث يتجنب الضوء. وهي موجودة بشكل خاص في غرف النوم.

منذ يناير 2020، تعلن الشركات الإسبانية المتخصصة في مكافحة الحشرات أنها سجلت زيادة مستمرة في أعداد بق الفراش، مما يضطرها إلى تكثيف إجراءاتها للسيطرة على أعداد هذه الحشرة المزعجة.

تشعر إسبانيا بحالة من القلق بسبب انتشار "بق الفراش" الذى انتشر بشكل كبير في فرنسا في عدة أماكن منها مترو باريس والحالات والقطارات فائقة السرعة ومطار شارل ديجول، حسبما قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه ليست إسبانيا، ولكن أعربت المكسيك عن مخاوفها من انتشار هذه الحشرات ووضعت السلطات الصحية كليات مختلفة في الجامعة الوطنية المستقلة بالمكسيك في حالة تأهب بسبب وجود هذه الحشرات.

ويقدر خبراء الصحة الفرنسيون أن عُشر المنازل الفرنسية كانت تعاني من مشكلة بق الفراش في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يتطلب عادةً عملية مكافحة الآفات تكلف عدة مئات من اليورو ويجب تكرارها كثيرًا.

وحث مجلس مدينة باريس حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون على المساعدة في مكافحة تفشي المرض، بما في ذلك عن طريق إنشاء فرقة عمل محددة.