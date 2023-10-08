جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

(MENAFN
- Youm7) دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش" إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وشدد على وجوب احترام المدنيين وحمايتهم وفقا للقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جوتيريش ـ في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك - إن العنف لا يمكن أن يوفر حلا للصراع، وأن المفاوضات التي تؤدي إلى حل الدولتين وحدها الكفيلة بتحقيق السلام .. داعيا إلى بذل كافة الجهود الدبلوماسية لتجنب اندلاع حرب أوسع نطاقا.
MENAFN08102023000132011024ID1107207640
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.