جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس ووقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

MENAFN - Youm7) دعا الأمين العام للأمم المتحدة، "أنطونيو جوتيريش" إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وشدد على وجوب احترام المدنيين وحمايتهم وفقا للقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جوتيريش ـ في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك - إن العنف لا يمكن أن يوفر حلا للصراع، وأن المفاوضات التي تؤدي إلى حل الدولتين وحدها الكفيلة بتحقيق السلام .. داعيا إلى بذل كافة الجهود الدبلوماسية لتجنب اندلاع حرب أوسع نطاقا.