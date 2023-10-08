سى إن إن: واشنطن قد تعلن عن مساعدات جديدة لإسرائيل قريبا

MENAFN - Youm7) نقلت شبكة "سى إن إن" عن مسئول أمريكى قوله إن الولايات المتحدة يمكن أن تعلن عن مساعدات جديدة لإسرائيل اليوم الأحد، فى الوقت الذى تعمل فيه إدارة بايدن على تعزيز حليفتها بعد أن تعرضت لهجوم غير مسبوق من حماس.

إلا أن الجمود الحالي فى الكونجرس، فى ظل عدم وجود رئيس لمجلس النواب، يظل مأزقا للمسئولين الأمريكيين. فبدون وجود رئيس لمجلس النواب، فإن مسئولي الإدارة لا يعرفون ما يمكنهم إنجازه.

وذكر المسئول إن هذا الأمر تمت مناقشته، وبدون وجود رئيس لمجلس النواب، فإنه سيكون موقف فريد سيتعين علينا العمل من خلاله.

وذكرت الشبكة إن كبار المسئولين الأمريكيين والإسرائيليين كانوا يعملون على مدار أمس، السبت، لتحديد ما يمكن أن تقدمه واشنطن لإسرائيل للرد على الهجوم الذى شنته ضدها حركة حماس، بما فى ذلك البنتاجون ووزارة الخارجية والبيت الأبيض.



وقال المسئول إنهم يجرون محادثات عميقة مع الإسرائيليين بشان بعض احتياجاتهم .

وكان بايدن قد تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس السبت، أكد الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستقدم لإسرائيل ما ستحتاجه "للدفاع عن نفسها" وإنه لم يكن على مستوى التحديد ليشمل أسلحة أو معدات محددة.

وفى نفس السياق، قال موقع إكسيوس الأمريكي إن إدارة بايدن تخطط للإعلان عن مساعدات عسكرية لدعم إسرائيل مشيراً، إلى أن بنيامين نتانياهو، "يريد دعما أمريكيا طارئا" من أجل نظام القبة الحديدية.

ونقل الموقع عن مسئول إسرائيلى رفيع المستوى قوله إن نتانياهو "يريد تمويلا أمريكيا طارئا، "لشراء المزيد من الصواريخ لنظام القبة الحديدية الدفاعى.

وقال إكسيوس إنه من المتوقع أن تشن إسرائيل هجوما مضادا واسع النطاق في غزة، قد يستغرق عدة أسابيع، ومن المرجح أن يحتاج إلى مساعدة عسكرية أمريكية إضافية، خاصة إذا توسعت الحرب إلى جبهات أخرى مثل لبنان.











