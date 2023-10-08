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شركات طيران دولية تلغى رحلاتها إلى تل أبيب بسبب الأوضاع فى إسرائيل

10/8/2023 4:25:42 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت العديد من شركات الطيران الدولية إلغاء عشرات الرحلات إلى إسرائيل، في أعقاب الأوضاع في البلاد.

وذكرت شركة الطيران الإسبانية "إيبيريا"- حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم- أن شركة "إيبيريا إكسبرس" التابعة لها ألغت رحلاتها من وإلى تل أبيب "بسبب الوضع في إسرائيل".

وأضافت القناة أن شركة الطيران الإيطالية "آي تي إيه" ألغت رحلاتها القادمة والمتجهة إلى تل أبيب حتى صباح اليوم، وذلك "لحماية سلامة الركاب والطاقم".. مشيرة إلى أن شركة الطيران البولندية "إل أو تي" ألغت رحلاتها التي تربط العاصمة البولندية بتل أبيب بسبب الوضع في إسرائيل ولم تقدم معلومات عن الأيام المقبلة.

من جانبها.. ذكرت شركة الطيران السويسرية "سويس" أنها علقت رحلاتها إلى تل أبيب، اعتبارا من مساء أمس السبت، ولحين إشعار آخر.

بدورها.. أكدت شركة طيران إيجين اليونانية- على موقع التواصل الاجتماعي، (إكس- تويتر سابقا)- أنها علقت جميع رحلاتها من وإلى مطار تل أبيب "بن جوريون" لمدة 48 ساعة اعتبارا من أمس.

وكانت شركة الطيران الأوروبية العملاقة لوفتهانزا قد أعلنت، في وقت سابق، تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل، كما ألغت شركة "ترانسافيا" التابعة لمجموعة الخطوط الجوية الفرنسية "كي إل إم" رحلة جوية من مطار باريس أورلي كان مقررا أن تصل بعد منتصف الليل أمس، إلى تل أبيب، وذلك حتى لا يقضي موظفوها الليلة في إسرائيل، وفق ما قال المتحدث.



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