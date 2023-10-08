استطلاع يتوقع فوزا ساحقا لحزب العمال البريطانى.. وخسارة 12 وزيرا لمقاعدهم

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن حزب "العمال" البريطانى في طريقه حالياً لتحقيق نصر ساحق على غرار ما حققه عام 1997، وفقاً لنموذج جديد مثير يشير إلى خسارة "المحافظين" لكل مقاعد الجدار الأحمر التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة.

وأوضحت الصحيفة أن حزب المحافظين يمكن أن يخسر أيضًا أكثر من 20 دائرة انتخابية في معاقل الجدار الأزرق الجنوبي ويحقق عددًا قياسيًا فى خسارة المقاعد، وفقًا لنموذج كل دائرة انتخابية الذي أطلعت عليه صحيفة "الأوبزرفر". ومن بين الذين يواجهون الهزيمة نائب رئيس الوزراء أوليفر دودن، ووزير الدفاع جرانت شابس، والمنافسة على القيادة بيني موردونت. ويواجه نحو 12 وزيرًا خطر الإقالة ما لم يتمكن ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني، من تقليص تقدم حزب العمال في استطلاعات الرأي.

ووفقاً للتوقعات المركزية للنموذج، والتي تأخذ في الاعتبار الحدود الجديدة التي سيتم التنافس على أساسها في الانتخابات المقبلة، فإن حزب العمال سوف يفوز بـ 420 مقعداً ــ وهو ما يعادل أغلبية ساحقة تبلغ 190 مقعداً. وسيحصل حزب المحافظين على 149 مقعداً فقط، بينما سيحصل حزب الديمقراطيين الأحرار على 23 مقعداً. وتعكس النتائج الانهيار الساحق الذي حدث عام 1997، عندما حصل حزب توني بلير على أغلبية بلغت 179 مقعداً مقابل 418 مقعداً. ويشير التحليل الجديد أيضًا إلى أن تكلفة المعيشة وحالة هيئة الخدمات الصحية الوطنية لا تزال تمثل الأولويات الواضحة للناخبين.

وتم إجراء الدراسة الضخمة، بتكليف من مجموعة حملة 38 درجة، من قبل شركة استطلاعات "سورفاجين" باستخدام استطلاع ضخم يتكون من أكثر من 11000 ناخب، تم بعد ذلك تطبيق تقنية النمذجة متعددة المستويات والتقسيم الطبقي (MRP) للوصول إلى النتائج على مستوى الدوائر الانتخابية. ونجح منظمو استطلاعات الرأي الذين يستخدمون هذه الطريقة في الكشف عن التقلبات قبل انتخابات عام 2017.

وفي حين أن أغلبية حزب العمال البالغة 190 مقعدًا هي متوسط تقديراته، فإن النمذجة - بناءً على استطلاعات الرأي التي أجريت قبل وقت قصير من مؤتمر حزب المحافظين الأسبوع الماضي - تشير إلى أن حزب العمال يمكن أن يحصل على ما بين 402 و437 مقعدًا. ويمكن أن يحصل المحافظون على ما بين 132 و169 مقعدًا. وتشير النتائج إلى حصول حزب العمال على أغلبية تتراوح بين 154 و224 مقعدا.

ووجد التحليل أن كل مقعد من مقاعد الجدار الأحمر الـ 44 التي فاز بها المحافظون في الانتخابات الأخيرة سيعود إلى حزب العمال. كما خسر المحافظون 22 مقعدًا إضافيًا مما يسمى بمقاعد الجدار الأزرق – والتي تم تحديدها على أنها تلك التي احتلها المحافظون في عام 2019، والتي تضم أغلبية من الناخبين المؤيدين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبى وعدد أعلى من المتوسط من الخريجين.







