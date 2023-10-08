6 لاعبين يسجلون غيابا عن الإسماعيلى فى مباراة الأهلى الليلة.. أبرزهم صالح جمعة

MENAFN - Youm7) يستعد فريقالأهلىبقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة الإسماعيلى،اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويغيب عن الإسماعيلى في مباراة الأهلى كل من صالح جمعة لأسباب فنية وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد عمار بسبب الإصابة.

وضمت القائمة 24 لاعبا هم: "محمد فوزى وكمال السيد وعبد الله جمال فى حراسة المرمى، ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلانى وكريم عرفات وعصام صبحى واحمد محسن وحمدى النقاز ومحمد الدسوقى فى خط الدفاع ، ومحمود الشبراوى ومروان حمدى ومحمد حسن وعبد الله السعيد وعماد حمدى ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع ونادر فرج وعمر الساعى فى خط الوسط وعبد الرحمن مجدى وياو أنور وباسم مرسى وحسن صابر فى خط الهجوم".

ويغيب الخماسى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد عمار لاعبو النادى الاسماعيلى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام الاهلى بسبب الإصابة حيث يعانى أحمد عادل عبد المنعم من شرخ فى وجه القدم فيما يعانى محمد بيومى من شد فى العضلة الخلفية فيما أجري محمد بحيري جراحة الرباط الصليبى منذ أيام قليلة فيما يعانى الثنائى محمد عمار وعبد الله محمد من شد بسيط.

يحتل الأهلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدى برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الاخر وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.