الأهلى يتفوق على الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

MENAFN - Youm7) يستعد فريقالأهلىبقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة الإسماعيلى،اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.35 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 3.80 مليون يورو.وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبى فى دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.







