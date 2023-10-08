الأهلى يتفوق على الإسماعيلى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف

(MENAFN
- Youm7) يستعد فريق
الأهلى
بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة الإسماعيلى،
اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.
تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.35 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للإسماعيلى 3.80 مليون يورو.
وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبى فى دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.
وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.
بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.
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