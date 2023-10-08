Sunday, 08 October 2023 01:29 GMT

عبد اللطيف منيع يحتل المركز الخامس بالتصنيف العالمى للمصارعة بعد التأهل للأولمبياد

10/8/2023 4:25:39 AM
(MENAFN- Youm7) احتل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة المركز الخامس فى التصنيف العالمى للعبة، وفقا للاتحاد الدولى لتصنيف شهر أكتوبر، وذلك بعد التتويج بالميدالية البرونزية والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وكان عبد اللطيف بعيدا عن المراكز المتقدمة فى التصنيف لكنه بعد التتويج بالميدالية قفز إلى المركز الخامس فى التصنيف العالمى.

وتعد برونزية منيع أول ميدالية عالمية لمصر بعد غياب 17 عاما عن المنصات العالمية، حيث كانت آخر ميدالية فى بطولات العالم حققها محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 حين توج بالذهبية .

من ناحية أخرى ، تراجعت سمر حمزة إلى المركز الخامس فى التصنيف العالمى بعد أن كانت فى صدارة التصنيف ،وذلك بعد خروجها من بطولة العالم من درور ربع النهائى أمام لاعبة كولومبيا .

وكانت سمر حمزة تتصدر تصنيف المصارعة أكثر من مرة على التوالى ، فى ظل نتائجها فى مختلف البطولات ، ومن المنتظر أن تعود مجددا للصدارة خلال الاشهر المقبلة .


سمر حمزة



عبداللطيف منيع







MENAFN08102023000132011024ID1107207634

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث