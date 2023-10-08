عبد اللطيف منيع يحتل المركز الخامس بالتصنيف العالمى للمصارعة بعد التأهل للأولمبياد

MENAFN - Youm7) احتل عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة المركز الخامس فى التصنيف العالمى للعبة، وفقا للاتحاد الدولى لتصنيف شهر أكتوبر، وذلك بعد التتويج بالميدالية البرونزية والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

وكان عبد اللطيف بعيدا عن المراكز المتقدمة فى التصنيف لكنه بعد التتويج بالميدالية قفز إلى المركز الخامس فى التصنيف العالمى.

وتعد برونزية منيع أول ميدالية عالمية لمصر بعد غياب 17 عاما عن المنصات العالمية، حيث كانت آخر ميدالية فى بطولات العالم حققها محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 حين توج بالذهبية .

من ناحية أخرى ، تراجعت سمر حمزة إلى المركز الخامس فى التصنيف العالمى بعد أن كانت فى صدارة التصنيف ،وذلك بعد خروجها من بطولة العالم من درور ربع النهائى أمام لاعبة كولومبيا .

وكانت سمر حمزة تتصدر تصنيف المصارعة أكثر من مرة على التوالى ، فى ظل نتائجها فى مختلف البطولات ، ومن المنتظر أن تعود مجددا للصدارة خلال الاشهر المقبلة .

سمر حمزة





عبداللطيف منيع



















