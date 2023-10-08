مران خفيف ومحاضرة ختامية للأهلى فى الفندق قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة

MENAFN - Youm7) يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مراناً خفيفاً اليوم، الأحد، بفندق الإقامة استعداداً لمواجهة الإسماعيلى، كما يعقد كولر محاضرة ختامية للاعبين يشرح خلالها خطة المباراة ودور كل لاعب.

ويلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى

الاهلى

مع الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين طوال السنوات الماضية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدى برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

بينما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الاخر وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

ويدخل الأهلى والإسماعيلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما تأهل المارد الأحمر لنهائى كأس مصر بعدما تخطى عقبة انبى بثلاثية دون رد في آخر ظهور، فيما حقق الدراويش أول انتصاراته بالدوري بالفوز على زعيم الثغر بثلاثية دون رد فى آخر ظهور.



