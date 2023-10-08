Sunday, 08 October 2023 01:29 GMT

مران خفيف ومحاضرة ختامية للأهلى فى الفندق قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة

10/8/2023 4:25:39 AM
(MENAFN- Youm7) يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مراناً خفيفاً اليوم، الأحد، بفندق الإقامة استعداداً لمواجهة الإسماعيلى، كما يعقد كولر محاضرة ختامية للاعبين يشرح خلالها خطة المباراة ودور كل لاعب.

ويلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى
الاهلى
مع الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين طوال السنوات الماضية.

ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدى برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.

بينما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الاخر وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

ويدخل الأهلى والإسماعيلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما تأهل المارد الأحمر لنهائى كأس مصر بعدما تخطى عقبة انبى بثلاثية دون رد في آخر ظهور، فيما حقق الدراويش أول انتصاراته بالدوري بالفوز على زعيم الثغر بثلاثية دون رد فى آخر ظهور.



MENAFN08102023000132011024ID1107207633

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث