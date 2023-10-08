مران خفيف ومحاضرة ختامية للأهلى فى الفندق قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة

(MENAFN
- Youm7) يخوض فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مراناً خفيفاً اليوم، الأحد، بفندق الإقامة استعداداً لمواجهة الإسماعيلى، كما يعقد كولر محاضرة ختامية للاعبين يشرح خلالها خطة المباراة ودور كل لاعب.
ويلتقى الفريق الكروى الأول بالنادى
الاهلى
مع الإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين طوال السنوات الماضية.
ويحتل الأهلى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدى برباعية دون رد، فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الإثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.
بينما يحتل الإسماعيلى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الاخر وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.
ويدخل الأهلى والإسماعيلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما تأهل المارد الأحمر لنهائى كأس مصر بعدما تخطى عقبة انبى بثلاثية دون رد في آخر ظهور، فيما حقق الدراويش أول انتصاراته بالدوري بالفوز على زعيم الثغر بثلاثية دون رد فى آخر ظهور.
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