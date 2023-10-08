أوسوريو يضع خطة علاج الثغرات الدفاعية للزمالك بسبب 7 أهداف

MENAFN - Youm7) استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، على استغلال فترة التوقف الدولى لوضع خطة لعلاج الثغرات الدفاعية بالفريق استعداداً للمرحلة المقبلة، لاسيما بعدما تلقت شباك الزمالك 7 أهداف منها 4 فى الدوري، بواقع هدفين من بيراميدز وهدف من المقاولون وهدف من البنك الأهلى، بجانب ثلاثة أهداف فى الكونفدرالية بواقع هدفين ذهاباً من أرتا سولار وهدف إياباً.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء السبت 21 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.