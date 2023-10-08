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الذهب يسجل خسائر جديدة للأسبوع الثاني على التوالي ليغلق عند 1832 دولارا للأونصة

10/8/2023 4:25:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 10 (كونا) -- سجلت أسعار الذهب خسائر جديدة للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق عند 1832 دولارا أمريكيا للأونصة بعد أن تعرضت لضغوط بيع هائلة هي الأكبر منذ سبعة أشهر.
وقال رئيس التخطيط الاستراتيجي لدى مجموعة (دار السبائك) الكويتية عادل الفضلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتي (كونا) اليوم الأحد إن السبب الرئيسي لخسائر الذهب هو ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عاما ما دفع الدولار الأمريكي إلى ارتفاع قياسي أمام العملات الرئيسية الأخرى.
وأضاف الفضلي أن العقود الاجلة للمعدن الأصفر (تسليم ديسمبر) سجلت انخفاضا بقيمة 4ر13 دولار لتصل إلى 1845 دولارا للأونصة لتغلق على تراجع قدره 1ر1 بالمئة بنهاية تداولات يوم الجمعة الماضي.
وأوضح أن استمرار الضغط على الذهب زاد من توقعات المحللين بصدور بيانات اقتصاديةأمريكية تدل على تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) للسياسة النقدية.
وذكر أنه وفقا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي فان الاقتصاد هناك استطاع إضافة 336 ألف وظيفة غير زراعية خلال شهر سبتمبر الماضي وهو ما يزيد على التوقعات التي أشارت لخلق 170 ألف وظيفة فقط "وهو أكبر ارتفاع خلال ثمانية أشهر".
ولفت إلى أن معدل البطالة الأمريكي ظل مستقرا دون تغيير عند 8ر3 بالمئة "وكل هذه عوامل تزيد من شهية الاقبال على السوق الأمريكي دون الاستثمار في الذهب".
وأشار إلى احتمال "زيادة معدلات الفائدة الأمريكية بواقع 25 نقطة أساس في اجتماع المجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال نوفمبر القادم" ما يزيد من الضغوط السعرية على الذهب.
وأكد الفضلي أن الأسواق هذا الأسبوع ستشهد ضغوطا متجددة على المعدن الأصفر لاسيما من أرقام (مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي) واجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي "الذي سيراقب فيه المستثمرون عن قرب الحوارات الداخلية لبنك الاحتياطي الفيدرالي بحثا عن تلميحات حول مسار البنك المركزي الأمريكي القادم بشأن أسعار الفائدة".
وعن السوق المحلي أفاد أن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 5ر18 دينار (نحو 56 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 5ر16 دينار (نحو 50 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 260 دينارا (نحو 793 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.(النهاية)

س م ر / ه ث




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