استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 8 - 10 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد بالقرب من مدينة (نابلس) ما يرفع عدد الشهداء الضفة الغربية خلال ال24 ساعة الماضية الى سبعة اشخاص.
وذكرت الوزارة في بيان ان "شابا استشهد جراء اصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز (شافي شمرون) العسكري القريب من مدينة (نابلس)".
واكدت مصادر محلية ان الشاب احمد عواودة الذي يبلغ من العمر 19 عاما وهو من محافظة (الخليل) ويسكن في مخيم (جنين) استشهد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي تطارده منذ اشهر بزعم تنفيذه عمليات اطلاق نار اسفرت اصابة جنود اسرائيليين.
وتشهد الضفة الغربية منذ بدء عملية (طوفان الاقصى) مواجهات واشتباكات مسلحة عند نقاط التماس مع جيش الاحتلال اسفرت منذ مساء امس عن استشهاد سبعة فلسطينيين بينهم طفل.
وشهدت الأراضي الفلسطينية تطورا مفاجئا امس السبت بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف امس بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام.(النهاية)
ن ق / م خ
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