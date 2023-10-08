Sunday, 08 October 2023 01:29 GMT

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شمال الضفة الغربية

10/8/2023 4:25:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 8 - 10 (كونا) -- اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاحد بالقرب من مدينة (نابلس) ما يرفع عدد الشهداء الضفة الغربية خلال ال24 ساعة الماضية الى سبعة اشخاص.
وذكرت الوزارة في بيان ان "شابا استشهد جراء اصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز (شافي شمرون) العسكري القريب من مدينة (نابلس)".
واكدت مصادر محلية ان الشاب احمد عواودة الذي يبلغ من العمر 19 عاما وهو من محافظة (الخليل) ويسكن في مخيم (جنين) استشهد في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي تطارده منذ اشهر بزعم تنفيذه عمليات اطلاق نار اسفرت اصابة جنود اسرائيليين.
وتشهد الضفة الغربية منذ بدء عملية (طوفان الاقصى) مواجهات واشتباكات مسلحة عند نقاط التماس مع جيش الاحتلال اسفرت منذ مساء امس عن استشهاد سبعة فلسطينيين بينهم طفل.
وشهدت الأراضي الفلسطينية تطورا مفاجئا امس السبت بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف امس بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام.(النهاية)

ن ق / م خ




MENAFN08102023000071011013ID1107207629

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث