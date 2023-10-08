رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الامريكي الاوضاع في فلسطين المحتلة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 8 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني اليوم الاحد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وسبل تخفيض التصعيد.
وذكرت الخارجية القطرية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أعرب فيه بن عبد الرحمن مجددا عن قلق قطر العميق إزاء تصاعد العنف بين الجانبين مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأكد أهمية تضافر جهود البلدين من أجل التهدئة وخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات.
وتشهد الأراضي الفلسطينية تطورا مفاجئا بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون أمس السبت على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف امس بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام. (النهاية)
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