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رئيس الوزراء القطري يبحث مع وزير الخارجية الامريكي الاوضاع في فلسطين المحتلة

10/8/2023 4:25:33 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 8 - 10 (كونا) -- بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني اليوم الاحد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن آخر تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل وسبل تخفيض التصعيد.
وذكرت الخارجية القطرية في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أعرب فيه بن عبد الرحمن مجددا عن قلق قطر العميق إزاء تصاعد العنف بين الجانبين مشددا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأكد أهمية تضافر جهود البلدين من أجل التهدئة وخفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات.
وتشهد الأراضي الفلسطينية تطورا مفاجئا بعد أن أقدم مقاومون فلسطينيون أمس السبت على اقتحام مستوطنات للاحتلال الإسرائيلي مقامة في محيط قطاع غزة واشتبكوا مع قوات الاحتلال بالتزامن مع إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.
وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلح لحركة (حماس) محمد الضيف امس بدء عملية (طوفان الأقصى) ردا على تدنيس الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المرابطات وردا على عدوان الاحتلال الذي أدى إلى سقوط المئات من الشهداء والجرحى هذا العام. (النهاية)

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