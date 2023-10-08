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(الدراسات القضائية) ينظم ندوة قانونية بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة في مالطا

10/8/2023 4:25:30 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 8 - 10 (كونا) -- نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اليوم الأحد ندوة قانونية بعنوان (إجراءات التحقيق الابتدائي في إطار جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة وتتبع الأموال) بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في مالطا.
وقال مدير المعهد المستشار هاني الحمدان في كلمة له خلال الندوة إن أهمية الندوة تأتي مع تصاعد الجريمة المنظمة العابرة للدول والقارات وجرائم غسل الأموال وتشعب وسائل إخفاء مصادر الأموال وتتبعها وتطور منظومات الذكاء الاصطناعي وعملاتها المشفرة واستغلالها بمثل هذه الجرائم.
وأضاف الحمدان أن هذا النوع من الجرائم يستلزم التعرف على التشريع الوطني في هذا الشأن والتجارب المقارنة لاسيما متابعتها تتطلب تعاونا دوليا مشيدا بالعلاقة المثمرة مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في مالطا.
وأوضح أن معهد الكويت للدراسات القضائية يولي أهمية خاصة لصقل خبرات أعضاء السلطة القضائية وتنمية مهاراتهم القانونية والالمام بكل ما يستجد على الفكر القانوني من ممارسات ومبادئ ونظريات وأحكام واطلاعهم على الثقافات الأخرى ونقل ما يتوافق مع النظام القانوني للدولة.
وأفاد أنه تم اختيار محاور هذه الندوة بدقة وعناية حتى تجيب على الاشكاليات الكبرى والمرتبطة بعملية استرداد الأموال والاعتبارات الاستراتيجية في إعداد القضايا وإدارتها واجراءات التحقيق والمستندات ذات الصلة وصولا إلى مرحلة تأمين الأموال.(النهاية)

ض د / خ د ع




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