الكرمل ودوقرة في صدارة دوري الدرجة الثانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا) - تصدر فريقا الكرمل ودوقرة، منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024.

وحقق فريق الكرمل فوزا على حرثا 2-0، في إطار منافسات المجموعة الأولى، وبذات النتيجة تغلب شباب حوارة على سحم، وفاز جرش على الطيبة 1-0، فيما تعادل وادي الريان مع مرج الحمام دون أهداف.

ولحساب المجموعة الثانية، فاز دوقرة على الوحدة 2-0، وتغلب الخالدية على دير أبي سعيد 1-0، وبذات النتيجة تفوق رباع السرحان على بلعما، فيما تعادل الحصن مع غور الصافي 2-2.

ويتصدر الكرمل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه جرش وشباب حوارة 8، الطيبة 5، سحم 4، حرثا ومرج الحمام ووادي الريان 2.

في المقابل، يواصل دوقرة صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 12 نقطة، يليه الحصن 8، دير أبي سعيد 6، الخالدية وغور الصافي والوحدة 4، وبلعما أخيرا بـ 3 نقاط.

ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا،ويصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط آخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة".

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

08/10/2023 11:10:09