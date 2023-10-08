الكرمل ودوقرة في صدارة دوري الدرجة الثانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا) - تصدر فريقا الكرمل ودوقرة، منافسات الأسبوع الرابع من دوري الدرجة الثانية لموسم 2023/2024.
وحقق فريق الكرمل فوزا على حرثا 2-0، في إطار منافسات المجموعة الأولى، وبذات النتيجة تغلب شباب حوارة على سحم، وفاز جرش على الطيبة 1-0، فيما تعادل وادي الريان مع مرج الحمام دون أهداف.
ولحساب المجموعة الثانية، فاز دوقرة على الوحدة 2-0، وتغلب الخالدية على دير أبي سعيد 1-0، وبذات النتيجة تفوق رباع السرحان على بلعما، فيما تعادل الحصن مع غور الصافي 2-2.
ويتصدر الكرمل ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه جرش وشباب حوارة 8، الطيبة 5، سحم 4، حرثا ومرج الحمام ووادي الريان 2.
في المقابل، يواصل دوقرة صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ 12 نقطة، يليه الحصن 8، دير أبي سعيد 6، الخالدية وغور الصافي والوحدة 4، وبلعما أخيرا بـ 3 نقاط.
ووفقا لنظام البطولة، تم توزيع الأندية المشاركة على مجموعتين، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي الذي يقام ذهابا وإيابا،ويصعد الفائزان للدرجة الأولى مباشرة، فيما يهبط آخر فريقين من كل مجموعة لـ"الثالثة".
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
08/10/2023 11:10:09
MENAFN08102023000117011021ID1107207625
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