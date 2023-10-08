المجلس القضائي يختتم برنامجا تدريبيا للمتعاملين مع الاعتداءات على البيئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول(بترا)-اختتم المجلس القضائي البرنامج التدريبي الشامل المتعلق بجرائم الاعتداء على البيئة، الذي عقد بالتعاون مع وزارة البيئة ومشروع تعزيز الحوكمة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
ويأتي هذا البرنامج، بحسب بيان المجلس اليوم الأحد، تعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة عليها ووقف الاعتداءات وضمان الالتزام بقوانين البيئة. وتضمن البرنامج، دورات تدريبية لمفتشي البيئة في محافظات المملكة كافة ، ودورات متخصصة للقضاة والمدعين العامين المختصين بالتحقيق والنظر في هذه الجرائم.
وشمل ايضا، عقد جلسات مشتركة بين القضاة وموظفي وزارة البيئة والتركيز على أهمية الدور الذي يضطلع به موظفو وزارة البيئة في ضبط الاعتداءات وتحويل المعتدين إلى القضاء.
واستمرت جلسات البرنامج التدريبي خلال شهر أيلول واختتمت بعقد جلسة مشتركة جرى خلالها عرض نتائج الجلسات التدريبية وملاحظات وتوصيات المشاركين في هذه التدريبات والإشكاليات التـي تعترض ضبط وملاحقة المعتدين وتقديم الحلول المناسبة لها.
يذكر أن هذا التدريب يمثل جزءا من خطة المجلس القضائي الأردني في مكافحة جرائم الاعتداء على البيئة المتضمنة في شقها الآخر تطوير الربط الإلكتروني بين المحاكم ووزارة البيئة بالتعاون مع وزارة العدل.
--(بترا)
ب ص/أ أ / س س
08/10/2023 10:52:04
MENAFN08102023000117011021ID1107207624
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