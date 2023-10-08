المجلس القضائي يختتم برنامجا تدريبيا للمتعاملين مع الاعتداءات على البيئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول(بترا)-اختتم المجلس القضائي البرنامج التدريبي الشامل المتعلق بجرائم الاعتداء على البيئة، الذي عقد بالتعاون مع وزارة البيئة ومشروع تعزيز الحوكمة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

ويأتي هذا البرنامج، بحسب بيان المجلس اليوم الأحد، تعزيزا للجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة والمحافظة عليها ووقف الاعتداءات وضمان الالتزام بقوانين البيئة. وتضمن البرنامج، دورات تدريبية لمفتشي البيئة في محافظات المملكة كافة ، ودورات متخصصة للقضاة والمدعين العامين المختصين بالتحقيق والنظر في هذه الجرائم.

وشمل ايضا، عقد جلسات مشتركة بين القضاة وموظفي وزارة البيئة والتركيز على أهمية الدور الذي يضطلع به موظفو وزارة البيئة في ضبط الاعتداءات وتحويل المعتدين إلى القضاء.

واستمرت جلسات البرنامج التدريبي خلال شهر أيلول واختتمت بعقد جلسة مشتركة جرى خلالها عرض نتائج الجلسات التدريبية وملاحظات وتوصيات المشاركين في هذه التدريبات والإشكاليات التـي تعترض ضبط وملاحقة المعتدين وتقديم الحلول المناسبة لها.

يذكر أن هذا التدريب يمثل جزءا من خطة المجلس القضائي الأردني في مكافحة جرائم الاعتداء على البيئة المتضمنة في شقها الآخر تطوير الربط الإلكتروني بين المحاكم ووزارة البيئة بالتعاون مع وزارة العدل.

--(بترا)

ب ص/أ أ / س س

08/10/2023 10:52:04