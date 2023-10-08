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ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 350 بينهم 30 شرطيا

10/8/2023 4:25:18 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 350 قتيلا، وإصابة نحو 1800 بعملية طوفان الأقصى.
ونقل عن مصادر طبية إسرائيلية، سقوط أكثر من 350 قتيلا، وأكثر من 1800 جريح إسرائيلي.
وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى وجود 30 شرطيًا إسرائيليًا بين القتلى.
--(بترا)
أ ش/أ م
08/10/2023 10:47:58

MENAFN08102023000117011021ID1107207623

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