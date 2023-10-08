ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 350 بينهم 30 شرطيا

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 350 بينهم 30 شرطيا
التاريخ
10/8/2023 4:25:18 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين ارتفع إلى 350 قتيلا، وإصابة نحو 1800 بعملية طوفان الأقصى.
ونقل عن مصادر طبية إسرائيلية، سقوط أكثر من 350 قتيلا، وأكثر من 1800 جريح إسرائيلي.
وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى وجود 30 شرطيًا إسرائيليًا بين القتلى.
--(بترا)
أ ش/أ م
08/10/2023 10:47:58
MENAFN08102023000117011021ID1107207623
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