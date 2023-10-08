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ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 313 شهيدا و 1990 إصابة

10/8/2023 4:25:17 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا)-ارتفعت حصيلة العدوان العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثاني إلى 313 شهيدا و 1990 إصابة بجروح مختلفة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش /اص
08/10/2023 10:37:16

MENAFN08102023000117011021ID1107207621

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