ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 313 شهيدا و 1990 إصابة

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 313 شهيدا و 1990 إصابة
التاريخ
10/8/2023 4:25:17 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)-ارتفعت حصيلة العدوان العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثاني إلى 313 شهيدا و 1990 إصابة بجروح مختلفة، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة في قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش /اص
08/10/2023 10:37:16
MENAFN08102023000117011021ID1107207621
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