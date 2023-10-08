9 ميداليات حصيلة المنتخبات الوطنية في دورة الألعاب الآسيوية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- أنهت المنتخبات الوطنية مشاركتها في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حاليا في الصين بحصد 9 ميداليات.

وجاءت هذه الميداليات عن طريق المنتخب الوطني لكرة السلة الذي حقق ميدالية فضية تاريخية تعتبر الأولى لمنتخب لعبة جماعية في تاريخ مشاركات الأردن بالألعاب الآسيوية، وجاءت بقية الميداليات عن طريق منتخبي الكراتيه والتايكواندو.

وحصدت البعثة الأردنية المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 5 ميداليات فضية عبر عبدالرحمن المصاطفة (الكراتيه) وزيد مصطفى (التايكواندو) وصالح الشرباتي (التايكواندو) وحسن مصاروة (الكراتيه) ومنتخب كرة السلة للرجال و 4 برونزيات عبر زيد الحلواني (التايكواندو) وعبدالله حماد (الكراتيه) ومحمد الجعفري (الكراتيه) وجود الضروس (الكراتيه).

--(بترا)

خ خ/ أ / س س

08/10/2023 10:12:28