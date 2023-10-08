3 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل في خانيونس جنوبي غزة

3 شهداء بقصف إسرائيلي لمنزل في خانيونس جنوبي غزة
التاريخ
10/8/2023 4:25:14 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)- استشهد ثلاثة فلسطينيين جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية، إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا في خزاعة، ما اسفر عن استشهاد مواطنين وتدمير المنزل.
--(بترا)
أ ش/ أ أ / س س
08/10/2023 10:14:01
MENAFN08102023000117011021ID1107207618
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.