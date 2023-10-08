تسعة شهداء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)- استشهد سبعة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا في بلدة الزوايدة ما أدى إلى تدميره.
وأشارت المصادر إلى انتشال جثامين 7 شهداء، من بينهم 5 أطفال من المنزل الذي استهدفه الاحتلال في الزوايدة.
كما استشهدت سيدة وطفلها جراء قصف طائرات الاحتلال الذي استهدف منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة.
كما أصيب ثلاثة مواطنين بجروح جراء قصف منزل في بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.
--(بترا)
ا ش/ ف ج
08/10/2023 09:53:58
MENAFN08102023000117011021ID1107207617
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