تسعة شهداء بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا)- استشهد سبعة مواطنين فلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلا في بلدة الزوايدة ما أدى إلى تدميره.

وأشارت المصادر إلى انتشال جثامين 7 شهداء، من بينهم 5 أطفال من المنزل الذي استهدفه الاحتلال في الزوايدة.

كما استشهدت سيدة وطفلها جراء قصف طائرات الاحتلال الذي استهدف منزلا في النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أصيب ثلاثة مواطنين بجروح جراء قصف منزل في بلدة خزاعة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

--(بترا)

ا ش/ ف ج

08/10/2023 09:53:58