حماس: استمرار الاشتباكات داخل الأراضي المحتلة

حماس: استمرار الاشتباكات داخل الأراضي المحتلة
التاريخ
10/8/2023 4:25:11 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد، عن استمرار الاشتباكات في عدة مواقع داخل الأراضي المحتلة، منها أوفاكيم، سديروت، ياد مردخاي، كفار عزة، بئيري، يتيد وكيسوفيم.
وقالت في بلاغ عسكري إن "مفارز المدفعية تقوم بإسناد المقاتلين بالقذائف الصاروخية".
--(بترا)
ا ش /اص/ ف ج
08/10/2023 09:39:43
MENAFN08102023000117011021ID1107207616
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