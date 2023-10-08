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حماس: استمرار الاشتباكات داخل الأراضي المحتلة

10/8/2023 4:25:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول (بترا)- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد، عن استمرار الاشتباكات في عدة مواقع داخل الأراضي المحتلة، منها أوفاكيم، سديروت، ياد مردخاي، كفار عزة، بئيري، يتيد وكيسوفيم.
وقالت في بلاغ عسكري إن "مفارز المدفعية تقوم بإسناد المقاتلين بالقذائف الصاروخية".
--(بترا)
ا ش /اص/ ف ج
08/10/2023 09:39:43

MENAFN08102023000117011021ID1107207616

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