الصين تدعو إلى وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة

الصين تدعو إلى وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة
التاريخ
10/8/2023 4:25:11 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الأول (بترا)- عبرت الصين اليوم الأحد عن "قلقها العميق" جراء تصعيد العنف الذي خلف مئات القتلى بين إسرائيل والفلسطينيين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن وزارة الخارجية الصينية قولها في بيان "تشعر الصين بقلق عميق إزاء التصعيد الحالي للتوترات والعنف بين فلسطين وإسرائيل".
ودعت الصين جميع الأطراف المعنيين إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس، ووقف إطلاق النار فورا، وحماية المدنيين ومنع تدهور الوضع أكثر".
--(بترا)
رصد/أغ
08/10/2023 09:35:32
MENAFN08102023000117011021ID1107207615
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