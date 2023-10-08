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الصين تدعو إلى وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة

10/8/2023 4:25:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- عبرت الصين اليوم الأحد عن "قلقها العميق" جراء تصعيد العنف الذي خلف مئات القتلى بين إسرائيل والفلسطينيين.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) عن وزارة الخارجية الصينية قولها في بيان "تشعر الصين بقلق عميق إزاء التصعيد الحالي للتوترات والعنف بين فلسطين وإسرائيل".
ودعت الصين جميع الأطراف المعنيين إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس، ووقف إطلاق النار فورا، وحماية المدنيين ومنع تدهور الوضع أكثر".
--(بترا)
رصد/أغ
08/10/2023 09:35:32

MENAFN08102023000117011021ID1107207615

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