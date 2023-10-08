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اليونيفيل تدعو إلى ضبط النفس لمنع التدهور الأمني جنوبي لبنان

10/8/2023 4:25:11 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 8 تشرين الأول(بترا)- دعت القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان"اليونيفيل" إلى ضبط النفس، والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها لخفض التصعيد ومنع التدهور السريع للوضع الأمني".
وقال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي في بيان "رصد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل اليوم إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرقي لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل في منطقة كفرشوبا، وإطلاق نار مدفعي من إسرائيل على لبنان ردا على ذلك".
وأضاف "نحن على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق على كل المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة".
ولفت تيننتي إلى أن "حفظة السلام التابعين لليونيفيل في مواقعهم ويؤدون مهامهم، ويواصلون العمل، بما في ذلك من الملاجئ حفاظا على سلامتهم".
--(بترا)
ف ج
08/10/2023 09:27:15

MENAFN08102023000117011021ID1107207614

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