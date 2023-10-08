يوم طبي مجاني في اربد

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 8 تشرين الأول (بترا)- تقيم الجمعية الطبية السورية "سامز " بالتعاون مع جمعية علياء الأمل غدا الاثنين، يوما طبيا مجانيا لجميع الجنسيات في محافظة اربد .

ويشتمل اليوم الطبي الذي يقام داخل الجمعية الكائنة في شارع ايدون مقابل مسجد عبدالله التل، من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثالثة عصراً ، على اختصاصات الهضمية والجلدية، بالإضافة إلى تقديم استشارات صحية وصرف أدوية وعلاجات، وعمليات جراحية لبعض الحالات التي تتطلب تدخل جراحي .

--(بترا)

ا.ح/أ م / س س

08/10/2023 09:24:58