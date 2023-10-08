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إسرائيل توقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع الى غزة

10/8/2023 4:25:10 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول(بترا)- قالت الإذاعة الإسرائيلية ان إسرائيل أوقفت إمدادات الكهرباء والوقود والسلع الى قطاع غزة.

وأشارت الإذاعة الى ان ذلك تقرر في ختام جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

و أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الهدف هو تدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي لسنوات طويلة.

ومن جانب آخر ، قالت إذاعة جيش الاحتلال انه من بين القتلى في صفوف الجيش في غلاف غزة: قائد لواء الناحال، قائد كتيبة الاتصالات، نائب قائد وحدة ماجلان، قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية.

--(بترا)


ا ش /اص / س س

08/10/2023 09:22:14

MENAFN08102023000117011021ID1107207612

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