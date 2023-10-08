إسرائيل توقف إمدادات الكهرباء والوقود والسلع الى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول(بترا)- قالت الإذاعة الإسرائيلية ان إسرائيل أوقفت إمدادات الكهرباء والوقود والسلع الى قطاع غزة.

وأشارت الإذاعة الى ان ذلك تقرر في ختام جلسة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية.

و أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الهدف هو تدمير القدرات العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي لسنوات طويلة.

ومن جانب آخر ، قالت إذاعة جيش الاحتلال انه من بين القتلى في صفوف الجيش في غلاف غزة: قائد لواء الناحال، قائد كتيبة الاتصالات، نائب قائد وحدة ماجلان، قائد سرية وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية.

--(بترا)





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08/10/2023 09:22:14