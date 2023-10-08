5شهداء وجرحى اثر استهداف قوات الاحتلال لعدد من المنازل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 8 تشرين الأول( بترا )- استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل و أصيب آخرون بجراح ،صباح اليوم الأحد ، جراء قصف طائرات قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة منازل في مدينة غزة وفي مخيم النصيرات ومخيم المغازي وسط القطاع .

وقالت مصادر فلسطينية ،ان طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ 3 منازل الاول في مخيم النصيرات والثاني في مخيم المغازي والثالث غرب مدينة غزة،ما أدى الى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين ،وكذلك تدمير منزلين بالكامل .

كما قصفت طائرات الاحتلال مقر متابعة العمل الحكومي بمدينة غزة ودمرته بالكامل ،وقصفت منزل عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا ابو معمر شرق خانيونس جنوب القطاع،ما أدى الى تدميره.

--(بترا)





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08/10/2023 09:17:00