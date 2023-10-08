5شهداء وجرحى اثر استهداف قوات الاحتلال لعدد من المنازل في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 8 تشرين الأول( بترا )- استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل و أصيب آخرون بجراح ،صباح اليوم الأحد ، جراء قصف طائرات قوات الاحتلال الاسرائيلي ثلاثة منازل في مدينة غزة وفي مخيم النصيرات ومخيم المغازي وسط القطاع .
وقالت مصادر فلسطينية ،ان طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ 3 منازل الاول في مخيم النصيرات والثاني في مخيم المغازي والثالث غرب مدينة غزة،ما أدى الى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين ،وكذلك تدمير منزلين بالكامل .
كما قصفت طائرات الاحتلال مقر متابعة العمل الحكومي بمدينة غزة ودمرته بالكامل ،وقصفت منزل عضو المكتب السياسي لحركة حماس زكريا ابو معمر شرق خانيونس جنوب القطاع،ما أدى الى تدميره.
--(بترا)
ا ش /اص / س س
08/10/2023 09:17:00
MENAFN08102023000117011021ID1107207611
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