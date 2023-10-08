ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان إلى أكثر من ألف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)- ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب منطقة نائية غرب أفغانستان أمس السبت، وأعقبته عدة هزّات ارتدادية، إلى "أكثر من ألف" قتيل، وفق ما أعلن ناطق باسم الحكومة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأفغانية، بلال كريمي، "للأسف، حصيلة الضحايا مرتفعة جدا، بلغت أكثر من ألف شخص"، بعدما ضرب زلزال بقوة 6,3 درجات ولاية هرات أمس السبت، أعقبته سلسلة هزّات ارتدادية قوية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووقع الزلزال في مناطق يصعب الوصول إليها على بعد 30 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية هرات، ما أدى إلى انهيار منازل ريفية، فيما هرع السكان للنزول إلى الشوارع.

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية بأن أكثر من 600 منزل دُمّرت أو تضررت جزئيا في أنحاء 12 قرية على الأقل في ولاية هرات، مع تأثّر حوالى 4200 شخص.

وتعاني أفغانستان في الأساس من أزمة إنسانية حادة، إذ تم وقف المساعدات الأجنبية على نطاق واسع منذ عودة طالبان إلى السلطة في 2021.

كما عانت هرات التي تضم 1,9 مليون شخص وتقع عند الحدود مع إيران من جفاف مستمر منذ سنوات، شلّ الحياة في العديد من المجتمعات الزراعية.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

08/10/2023 09:03:43