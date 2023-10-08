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قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل حتى إشعار آخر

10/8/2023 4:25:04 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 8 تشرين الأول (بترا) - أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت مديرية الأوقاف الإسلامية في الخليل، في بيان مقتضب، ان سلطات الاحتلال منعت المصلين الفلسطينيين من أداء صلاة الفجر، ووضعت ورقة كتب عليها الحرم الإبراهيمي مغلق حتى إشعار .
--(بترا)
م . ف /اص / س س
08/10/2023 08:46:17

MENAFN08102023000117011021ID1107207609

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