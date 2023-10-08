قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل حتى إشعار آخر

قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي في الخليل حتى إشعار آخر
التاريخ
10/8/2023 4:25:04 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 8 تشرين الأول (بترا) - أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت مديرية الأوقاف الإسلامية في الخليل، في بيان مقتضب، ان سلطات الاحتلال منعت المصلين الفلسطينيين من أداء صلاة الفجر، ووضعت ورقة كتب عليها الحرم الإبراهيمي مغلق حتى إشعار .
--(بترا)
م . ف /اص / س س
08/10/2023 08:46:17
MENAFN08102023000117011021ID1107207609
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