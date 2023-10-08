استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب دير شرف غرب نابلس

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 8 تشرين أول (بترا) - اعلن مستشفى رفيديا، في مدينة نابلس فجر اليوم الأحد، عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة دير شرف، غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .

و قال المستشفى في بيان : ان الشهيد هو الشاب أحمد عاطف العواودة (19 عاما) وهو من بلدة دورا في الخليل.

وبارتقاء الشاب العواودة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7، وهم: محمود باسم اخميس (18 عاما)، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، ويوسف نادر سليمان إدريس (19 عاما) من مدينة الخليل، والطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاما) من قلقيلية، وعمرو يوسف إبراهيم عابد من البيرة، وكرم ناصر العايدي (22 عاما) من مخيم عين السلطان في اريحا، ومحمد عوض جربوعة (24 عاما) من بلدة بيتونيا .

-- (بترا )

م . ف / أ ص / س س

08/10/2023 08:44:06