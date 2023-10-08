استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب دير شرف غرب نابلس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 8 تشرين أول (بترا) - اعلن مستشفى رفيديا، في مدينة نابلس فجر اليوم الأحد، عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة دير شرف، غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية .
و قال المستشفى في بيان : ان الشهيد هو الشاب أحمد عاطف العواودة (19 عاما) وهو من بلدة دورا في الخليل.
وبارتقاء الشاب العواودة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7، وهم: محمود باسم اخميس (18 عاما)، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، ويوسف نادر سليمان إدريس (19 عاما) من مدينة الخليل، والطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاما) من قلقيلية، وعمرو يوسف إبراهيم عابد من البيرة، وكرم ناصر العايدي (22 عاما) من مخيم عين السلطان في اريحا، ومحمد عوض جربوعة (24 عاما) من بلدة بيتونيا .
-- (بترا )
م . ف / أ ص / س س
08/10/2023 08:44:06
MENAFN08102023000117011021ID1107207608
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