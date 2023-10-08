إضراب شامل يعم الضفة الغربية

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 8 تشرين الأول (بترا) - عم الإضراب الشامل جميع محافظات الضفة الغربية، اليوم الأحد، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 230 فلسطينيا ، وإصابة أكثر من 1700 بجروح، بينهم 20 في حالة خطرة.

وشل الإضراب مناحي الحياة كافة، وأغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهيرية إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في جميع الميادين ، دفاعا عن الشعب وحقه المقدس في الحرية، والدولة، والاستقلال.

--(بترا)

م . ف /اص / س س

08/10/2023 08:41:13