إضراب شامل يعم الضفة الغربية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 8 تشرين الأول (بترا) - عم الإضراب الشامل جميع محافظات الضفة الغربية، اليوم الأحد، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، والذي أسفر حتى اللحظة عن استشهاد أكثر من 230 فلسطينيا ، وإصابة أكثر من 1700 بجروح، بينهم 20 في حالة خطرة.
وشل الإضراب مناحي الحياة كافة، وأغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهيرية إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في جميع الميادين ، دفاعا عن الشعب وحقه المقدس في الحرية، والدولة، والاستقلال.
--(بترا)
م . ف /اص / س س
08/10/2023 08:41:13
MENAFN08102023000117011021ID1107207607
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