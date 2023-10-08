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القوات الإسرائيلية تقصف جنوب لبنان ردا على إطلاق قذائف

10/8/2023 4:24:59 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 8 تشرين الأول (بترا)-قصفت القوات الاسرائيلية ،صباح اليوم الأحد ،مواقع محددة داخل الأراضي اللبنانية بقذائف صاروخية من العيار الثقيل".
وقال مراسل (بترا) ،انه تم استهداف مواقع الجيش الإسرائيلي في رويسة العلم وتلة الرادار و الرمثا و السماقة داخل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف صاروخية ، فرد الجيش الإسرائيلي بقصف خراج بلدتي شبعا و كفرشوبا اللبنانيتين المحررتين.
-- ( بترا )
ف ج / اص / س س
08/10/2023 08:22:58

MENAFN08102023000117011021ID1107207606

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