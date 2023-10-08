القوات الإسرائيلية تقصف جنوب لبنان ردا على إطلاق قذائف

القوات الإسرائيلية تقصف جنوب لبنان ردا على إطلاق قذائف
التاريخ
10/8/2023 4:24:59 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 8 تشرين الأول (بترا)-قصفت القوات الاسرائيلية ،صباح اليوم الأحد ،مواقع محددة داخل الأراضي اللبنانية بقذائف صاروخية من العيار الثقيل".
وقال مراسل (بترا) ،انه تم استهداف مواقع الجيش الإسرائيلي في رويسة العلم وتلة الرادار و الرمثا و السماقة داخل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف صاروخية ، فرد الجيش الإسرائيلي بقصف خراج بلدتي شبعا و كفرشوبا اللبنانيتين المحررتين.
-- ( بترا )
ف ج / اص / س س
08/10/2023 08:22:58
MENAFN08102023000117011021ID1107207606
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