القوات الإسرائيلية تقصف جنوب لبنان ردا على إطلاق قذائف

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 8 تشرين الأول (بترا)-قصفت القوات الاسرائيلية ،صباح اليوم الأحد ،مواقع محددة داخل الأراضي اللبنانية بقذائف صاروخية من العيار الثقيل".

وقال مراسل (بترا) ،انه تم استهداف مواقع الجيش الإسرائيلي في رويسة العلم وتلة الرادار و الرمثا و السماقة داخل مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف صاروخية ، فرد الجيش الإسرائيلي بقصف خراج بلدتي شبعا و كفرشوبا اللبنانيتين المحررتين.

-- ( بترا )

ف ج / اص / س س

08/10/2023 08:22:58