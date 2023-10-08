مجلس الأمن يعقد مشاورات مغلقة بشأن فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 8 تشرين الأول (بترا)- يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي، عند الساعة العاشرة من مساء اليوم بتوقيت الأردن، مشاورات مغلقة طارئة حول "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".

ويناقش الأعضاء التصعيد الأخير للعنف في إسرائيل وغزة، ومن المتوقع أن يقدم المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينيسلاند إحاطة إعلامية عن الوضع والجهود المبذولة لتهدئة المواجهة والتوسط لوقف إطلاق النار.

يذكر أنه تم الإعلان أمس عن اجتماع المجلس في جلسة خاصة طارئة ولكن تم تغييره لاحقًا إلى جلسة مشاورات طارئة، ولا سيما إن المشاورات تختلف عن الجلسة الخاصة من حيث أنها ليست جلسة رسمية لمجلس الأمن.

والفرق الثاني بين الجلسات والمشاورات هو انه لا يجوز إلا لأعضاء المجلس المشاركة في المشاورات، في حين يجوز دعوة الدول الأعضاء التي تتأثر مصالحها بشكل مباشر (مثل فلسطين واسرائيل) للمشاركة في جلسة خاصة وفقا للمادة 37 والمادة 39 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس.

يذكر ان الجلسة الشهرية المعتادة للمجلس ستكون يوم 24 من الشهر الحالي والتي ستكون علنية ومفتوحة.

-- (بترا)

م د/ أ ص / س س

08/10/2023 08:04:06