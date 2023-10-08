طقس خريفي حتى الأربعاء وعدم استقرار جوي مع ساعات ظهر الغد

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الأول (بترا)-يطرأ اليوم الأحد، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً الى غائمة أحياناً، وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات متفرقة من المطر لفترات قصيرة في أماكن مختلفة من المملكة قد يصحبها الرعد أحياناً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

كما ويطرأ يوم الثلاثاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة بنحو (2-3) درجات مئوية، وتسود أجواء غائمة جزئيا ولطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بقاء فرصة في ساعات الصباح لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الأربعاء، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لكن تبقى أقل بقليل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 30 - 19 درجات مئوية، وفي غرب عمان 28 - 17، وفي المرتفعات الشمالية 27 - 17 وفي مرتفعات الشراة 26 - 15، وفي مناطق البادية 34 - 20، وفي مناطق السهول 30 - 19، وفي الأغوار الشمالية 35 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 37 - 26، وفي البحر الميت 36 - 25، وفي خليج العقبة 36 - 26 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/اص / س س

08/10/2023 07:28:59