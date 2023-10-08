اليوم.. عرض أولى حلقات حكاية ما تيجى نشوف من مسلسل 55 مشكلة حب على ON

MENAFN - Youm7) تعرض قناة onاليوم الأحد أولى حلقات حكاية "ما تيجي نشوف" من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب "، بطولة إسلام جمال وهنا شيحة ونبيل عيسى وأحمد جمال سعيد، وآخرين، إخراج عصام نصار، حيث تعد الحكاية هي الثانية في مسلسل "55 مشكلة حب، حيث عرضت الحكاية الأولى بعنوان "ألفريدو" بطولة أحمد فهمى وإلهام شاهين، والتي تطرقت لمرضى ألزهايمر في الوقت الراهن.





ما تيجى نشوف





وروّجت الشركة المنتجة لحكاية "ما تيجي نشوف" عبر صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتم نشر أكثر من بوستر دعائي لأبطال العمل الذي تنطلق حلقاته غدًا عبر قناة ON، ويستمر عرضه لمدة أسبوعين حكاية "ما تيجي نشوف" مكونة من 10 حلقات، ومن المقرر عرضها على شاشة قناة ON من الأحد إلى الخميس على مدار أسبوعين.

وتذاع حكاية "ما تيجي نشوف" على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض حكاية "ما تيجي نشوف" عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

يشار إلى أن حكاية ما تيجى نشوف يشارك في بطولتها هنا شيحة، وإسلام جمال، وملك قورة، وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من النجوم، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.