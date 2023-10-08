شريف سلامة ينضم لأبطال فيلم أسد أسود بطولة محمد رمضان بتوقيع محمد دياب

MENAFN - Youm7) انضم الفنان شريف سلامة إلى بطولة فيلم "أسد أسود " بطولة النجم محمد رمضان، المقرر بدء تصويره الفترة المقبلة، من تأليف وإخراج محمد دياب، والذى يعد من الأفلام الضخمة في الفترة المقبلة، حيث يجسد شريف دوراً مهماً في أحداث الفيلم لم يتم تقديمه مسبقاً.





الفيلم يتناول في جزء منه ثورة العبيد ويناقش بعض القضايا المهمة بطريقة مميزة بحسب مصادر من داخل الفيلم، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقى فريق الممثلين تباعاً خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مخرج العمل يعاين أماكن التصوير حالياً والديكورات الخاصة بالفيلم وخلافه.





وبسبب فيلم "أسد أسود" قرر محمد رمضان عدم خوض منافسات دراما رمضان في العام المقبل، حتى يتفرغ للفيلم، خصوصاً أن محمد رمضان لديه تحد كبير في تقديم عمل سينمائي عالى المستوى وبجودة مميزة، وهو ما دفعه لعدم تقديم مسلسل درامي في رمضان 2024.





وعلى جانب آخر، يواصل شريف سلامة تصوير مسلسله الجديد "العودة" والذى تدور أحداثه في إطار صعيدى، حول التنقيب عن الذهب وخلافه، ويشارك في بطولة المسلسل بجانب شريف سلامة كل من: عصام السقا ، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.