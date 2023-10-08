فنانات اعترفن بالذهاب للطبيب النفسى دون خجل.. آخرهن غادة عبد الرازق

MENAFN - Youm7) يلجأ الإنسان في بعض الأوقات إلى الطبيب النفسي، ويعتبر الكثير هذا الأمر سراً ويحاول إخفاءه، والبعض الآخر يرى بأنه شيء طبيعى فهو علاج، وهو نفس الحال على الفنانين، وهناك بعض الفنانات كشفت عن ذهابها للطبيب النفسى كان آخرهم النجمة غادة عبد الرازق ، التي كشفت عن ذهابها للطبيب النفسى في بعض الأوقات خلا حلولها ضيفة في برنامج "معكم" منى الشاذلى.





غادة عبد الرازق

قالت الفنانة غادة عبد الرازق خلال حلولها ضيفة في برنامج "معكم" التي تقدمه الإعلامية منى الشاذلى على قناة ON، بإنها تحرص على المتابعة الدورية مع طبيب نفسي شهير منذ 30 عامًا، مؤكدة أنها تلتزم بالأدوية التي يكتبها لها.





أصالة

اعترفت النجمة اصالة نصرى بذهابها للأطباء النفسيين خلال فترة انفصالها عن المخرج طارق العريان وقبل زواجها من فائق حسن، مشيرة إلى إنها تم علاجها بالكلام والحكمة، كما خضعت للأدوية لفترة 8 أشهر ولكن هذه الفترة كانت أسوى شيء في حياتها





يسرا

أكدت النجمة يسرا انها كانت تذهب للطبيب من أجل الفضفضة ولا كمريضة تتعافى ولم تتلق أى علاج، وحينما سافرت أمريكا فى عام 1985 كانت نحيفة جداً ولكنها التقت بأحد الأطباء هناك وهو الذى أرشدها لطبيبة مشهورة أخضعتها لتنويم مغناطيسى دامت 4 ساعات متواصلة وكانت وقتها تحكى للطبيبة وتبكى بشدة حتى فرغت من الحديث، مؤكدة أنها حينما دخلت الغرفة مع الطبيب النفسى أفرغت شحنة كانت بداخلها وظلت تحكى مشكلاتها لساعات طويلة، وعندما انتهت من الحديث، قال لها طبيبها المعالج إنها من أكثر الحالات التى شاهدها في حياته تعقيدا.





هند صبرى

كشفت هند صبرى أنها ذهبت للطبيب النفسي مرتين الأولى في عام 2005 أو 2006، فعلى الرغم من أنها كانت في هذا الوقت تحقق نجاحا كبيرا، وتظهر في كل المناسبات سعيدة، إلا أنها بداخلها كانت تشعر بحزن عميق دون أن تدري سبب هذا الحزن، فذهبت للطبيب وتحدثت معه وخضعت لجلسات وساعدها هذا كثيرا.





منى زكى

اعترفت النجمة منى زكى بكل جرأة فى إحدى لقاءاتها بانها كانت لجأت لطبيب نفسى مرتين، الأولى بعد وفاة والدها، لأنها أُصيبت باكتئاب وحزن لارتباطها الشديد به، وشعرت بالحاجة الى علاج نفسي، والمرة الثانية بعد أن قدمت شخصية سعاد حسنى فى مسلسل "السندريلا"، وشعرت بالتوتر والقلق، فالتحضيرات الكثيرة للشخصية جعلتها تفشل فى الخروج من الشخصية، حتى بعد انتهاء التصوير.





شيرين عبد الوهاب

صرحت شيرين عبد الوهاب في لقاء تلفزيوني، بأنها مصابة بمرض الوسواس القهري، وانها تذهب لطبيب نفسي للعلاج منه، وقالت إنها كانت تتمنى الزواج من طبيب نفسي ليعالجها، مشيرة إلى إنها خضعت للعلاج بالأدوية.





منة شلبى

كشفت النجمة منة شلبى أن اتقانها في أداء الأدوار ليس به سهولة، فهى تصاب بحالة من الاكتئاب والتوحد مع تجسيد كل شخصية جديدة، بسبب ركوب الشخصية بشكل جيد حتى أنها تعرض نفسها على طبيب نفسى بعد الانتهاء من كل شخصية في فيلم، وأكدت أنها لن تتردد فى القيام بهذه الخطوة إذا شعرت بالحاجة إليها، وأطلقت على المرض النفسى "نزلة البرد التي تحتاج الى علاج".





إلهام شاهين

روت الفنانة إلهام شاهين واقعة ذهابها إلى الطبيب النفسي خلال فترة بحياتها حيث ذهبت إلى طبيب خارج مصر.