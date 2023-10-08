آل باتشينو يوافق على إبقاء معركة الحضانة مع نور الفلاح بعيدا عن المحاكم العامة

MENAFN - Youm7) وافق النجم العالمى آل باتشينو ، الذى يخوض حاليا معركة مع صديقته نور الفلاح على حضانةابنه حديث الولادة رومان، على إبقاء الأمر خاصا وبعيدا عن المحاكم العامة.

وبحسب ما ورد، وقع آل باتشينو على شرط يعبر عن موافقته على أن يتم الاستماع إلى القضية من قبل قاض خاص، وفقًا لصحيفة The Blast، وتكشف الوثائق القانونية التى حصلت عليها الصحيفة أن تفاصيل معركة الحضانة وإعالة الطفل بين آل باتشينو وصديقته ستظل خاصة وخارج نظام المحاكم العامة.

ال بتشينو ونور فلاح من الناحية القانونية يسمى أمرًا لتعيين قاضٍ خاص.

وكانت نور الفلاح باتشينو، صديقة آل باتشينو السابقة،

انفصلت

عنه، وتقدمت بطلب للحصول على حضانة ابنها البالغ من العمر ثلاثة أشهر حسبما نشر موقع "ديلى ميل".

وقدمت الفلاح، 29 عامًا، مستندات قانونية فى لوس أنجلوس تطلب فيها الحضانة الجسدية الكاملة للرضيع، مضيفة أنها تريد أن يحصل الممثل البالغ من العمر 83 عامًا على "زيارة عادلة"، حسبما أفاد موقع The Blast بعد مراجعة المستندات القانونية، وكان آل باتشينو والفلاح مرتبطين عاطفياً منذ أبريل 2022، واستقبلا ابنهما فى 6 يونيو فى مستشفى سيدار سيناى فى لوس أنجلوس.

ونجم هوليوود الشهير هو بالفعل أب لثلاثة أطفال من امرأتين فهو يشارك التوأم البالغ من العمر 22 عامًا أوليفيا باتشينو وأنتون جيمس باتشينو مع بيفرلى دانجيلو، وجولى باتشينو، 33 عامًا، مع جان تارانت.

وكان قد ظهر الممثل العالمى آل باتشينو برفقة صديقته المنتجة الكويتية نورالفلاح بعد تناول عشاء رومانسى خلال الأسبوع الجارى، حيث شوهد باتشينو وهو يخرج من فندق Sunset Tower فى ويست هوليود مع المنتجة السينمائية البالغة من العمر 29 عامًا.