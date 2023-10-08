حنان مطاوع تروج لمسلسلها الجديد صورت و صورة: يا مسهل يا رب

MENAFN - Youm7) روجت النجمة حنان مطاوع ، لمسلسلها الجديد صوت وصورة و المقرر عرضه يوم 14 أكتوبر الشهر الجارى على قناة dmc، حيث نشرت صورة بوستر المسلسل على حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة:" يا مسهل يا رب، العرض 14 أكتوبر إن شاء الله".

وكانت قناة dmc قد أعلنت عن عرض مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، والذى يعد من أبرز مسلسلات موسم الأوف سيزون، من إخراج محمود عبد التواب، وقد أعلنت قناة dmc عن البرومو الرسمي للمسلسل الذى تضمن حالة من التشويق والإثارة.

وتتطرق حنان مطاوع في مسلسلها "صوت وصورة" إلى جرائم السوشيال ميديا وكيف تؤثر على البشر وتجعلهم في حالة ضيق ويأس شديدة، بجانب أن حنان تناقش أيضاً فكرة دخول الذكاء الاصطناعى في حياة البشر وهو الخطر الأكبر الذى يسئ البعض استخدامه.

مسلسل "صوت وصورة"

بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، محمد كيلانى، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، رامى الطمبارى تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.







